Siete horas de guardia para ver a la familia Real en el Campoamor: "Es un día importante y hay que vivirlo"

La tradición manda. Y Marisa Iglesias lo sabe bien. Esta ovetense lleva años siendo la primeras en coger sitio frete al teatro Campoamor con el objetivo de ver de cerca a la Familia Real y a los galardonados con los Premios "Princesa de Asturias". "No me acuerdo ya ni de los años que llevo viniendo, es mi ilusión y es un día muy importante para Asturias, hay que vivirlo", sentencia. Equipada con silla, café y avituallamiento Marisa lleva desde las doce de la mañana cogiendo sitio. "El premio es verles, he subido con lluvia, y frio", reitera. Junto a ella la gijonesa Marisa Baras corrobora sus palabras. "En mi caso es el segundo año que vengo, soy muy de los Reyes y creo que don Felipe es el rey más guapo del mundo". El grupo, eso sí, echa de menos a Choni Berdayes otra de las fieles que no se perdía ni un año el ambiente en el entorno del teatro. "Este año por motivos de salud no pudo asistir y la echamos de menos", apunta Marisa Iglesias. Los mierenses Alejandro Fernández y Lucía de Fuentes llegaron al Campoamor a las dos de la tarde. "Somos fans de la reina emérita doña Sofía, venimos por ella", aseguran los jóvenes. ¿Su premiado favorito?, lo tienen muy claro. "Juan Mayorga porque lo tuvimos que estudiar para la EBAU". A partir de las seis y media vivirán el ambiente de la ceremonia en primera fila.