Fernando Rodríguez/ Pelayo Méndez

Antonio Saborit, "Princesa de Asturias" de la Concordia, se acerca a los estudiantes universitarios repasando la historia de su museo

Alumnos de las diferentes facultades de la Universidad de Oviedo llenaron el salón de actos de la biblioteca de Filosofía y Letras para recibir al director del Museo Nacional de Antropología de México, Antonio Saborit, flamante premio "Princesa de Asturias" de la Concordia. El historiador mexicano compartió sus experiencias en una mesa redonda con Renata Scalzer, profesora del Departamento de Historia del Arte, y Margarita Fernández, catedrática de Historia.