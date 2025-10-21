Amor Domínguez

La emoción de Mary-Claire King, "Princesa de Asturias" de Investigación, al hablar de su experiencia en Asturias: "El encuentro con los estudiantes fue increible"

El flamante premio "Princesa de Asturias" de Investigación, Mary-Claire King, llegó a Oviedo el pasado domingo. Ayer, aprovechó su apretada agenda para darse un baño de masas entre alumnos de diferentes colegios de la ciudad y comerciantes. Después de este gran recibimiento, fue la primera galardonada que pasó por la sala de prensa del Hotel de la Reconquista en el turno de tarde. La genetista estadounidense respondió con calma y reposo las cuestiones de los medios de comunicación.