Graciela Iturbide, premio Princesa de las Artes: "No tengo más ritual que amar la fotografía, viajar por el mundo, conocer la vida, leer..."

Graciela Iturbide reanudó hoy al mediodía, tras su intensa jornada de ayer, su ronda de actividades en la Semana de los Premios, esta vez con un encuentro con estudiantes. A su paso por la Escuela de Arte de Oviedo, la ganadora del “Princesa de Asturias” de las Artes recordó sus inicios, a sus maestros, habló de su forma de entender la fotografía, recibió aplausos y bravos y ejerció, probablemente sin haberlo pretendido, un cariñoso magisterio. Quizá su mejor lección de esta mañana dedicada a los jóvenes fuera la respuesta que dio a un alumno que le preguntó por sus “rituales” con la cámara. “No tengo ningún ritual más que amar la fotografía, mi ritual es fotografiar”, contestó, y lo explicó: “Es un ritual viajar por el mundo, conocer la vida, leer, es muy importante enterarse…”. Así es como Graciela Iturbide se toma la fotografía y como anima a los jóvenes a que se la tomen.