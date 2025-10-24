VIDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

Serena Williams, una diva al más puro estilo Beyoncé en los premios "Princesa": vestido rojo pasión, ajustado y de corte sirena con peluca rubia

La tenista Serena Williams lo volvió a hacer. La premio "Princesa de Asturias" de los Deportes se convirtió en una diva en la ceremonia de entrega de galardones en el Campoamor, luciendo un espectacular vestido rojo pasión de corte sirena y silueta ajustada. La deportista estadounidense, que en todas sus apariciones públicas en Asturias ha llevado una peluca rubia platino, fue la premiada más aplaudida a su llegada al teatro ovetense. Muchos la comparan con la mismísima Beyoncé. La Beyoncé de la raqueta.