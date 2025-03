Veljko Paunovic ya entrena al Oviedo en El Requexón. El técnico serbio ha dado una arenga a los que ya son sus jugadores antes de saltar al campo de la ciudad deportiva azul por primera vez desde que se marchó del Oviedo en 2001.

"No tenemos tiempo que perder. Tenemos que tener un proceso de aprendizaje muy acelerado. Trabajaremos sobre la marcha. Les felicito por todo lo que han hecho en sus carreras y todo lo que han hecho esta temporada. La verdad es que los cambios pasan, a mí me han pasado también. Hace una semana estuve trabajando en un equipo, íbamos terceros. Me quitaron el trabajo justo cuando estaba en el mejor momento del equipo y de la temporada, pero eso pasa. Reconocemos el trabajo que habéis hecho con el cuerpo técnico anterior, porque habéis llegado a un punto en la temporada en el que dependemos de nosotros. Diez partidos, y digo diez porque todavía pueden ser diez", comenzó diciendo el serbio.

"Hay mucha gente que dice, diez más los cuatro. No, no, no. ¿Por qué no van a ser diez? ¿Por qué no vamos a ir ya marcando objetivos claros? ¿Por qué pensamos ya en el ascenso directo? Vamos a necesitar entusiasmo. El entusiasmo nos proporciona el objetivo que tenemos por delante, de ascender, de trabajar, de contentar a toda la sociedad, pero sobre todo a nuestra afición, a nuestras familias, a nosotros mismos", prosiguió.

"Jugamos el fútbol para eso, para divertirnos, para estar bajo presión cuando toca. Eso es lo que al final distingue al campeón. Vamos a necesitar entusiasmo, vamos a necesitar mutuo respeto, responsabilidad. Yo confío muchísimo en ser buen profesional. Les voy a exigir a ser buenos profesionales, venir a tiempo. Creo que la disciplina junto con los valores de respeto, responsabilidad, generan un estado emocional importante de lograr objetivos de mutua confianza. La responsabilidad no es solamente pedir responsabilidad, es primero ser responsable contigo mismo y con toda la gente que nos une en el club, la gente que está por detrás, la gente que está aquí siempre pen