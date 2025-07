La versión de "Tu jardín con enanitos" con temática del Real Oviedo del cantante navarro Javi Robles no solo conquistó a sus seguidores de redes sociales, también lo hizo a los aficionados carbayones. La prueba es que el equipo y los aficionados carbayones han adoptado la canción como si fuera un himno del Oviedo y hoy lo han cantado a pleno pulmón en una abarrotada plaza del Ayuntamiento que seha teñido de azul para celebrar un ascenso histórico.

A quien también hizo mella la canción fue al mismísimo Melendi, autor de la canción original y fiel seguidores del equipo asturiano. "Muchas gracias Javi, pelos de punta", publicó el ovetense en sus redes sociales. "Super agradecido. Hago mi música, pero es distinto. Todo lo que implica sentimientos, pasiones o cosas con equipos de fútbol tiene otra escala", explicó Javi Robles tras saltar a los medios por la repercusión de su versión. "Todo empezó porque mi compañía me pidió estar en Tik-Tok y me daba pereza. Encontré la idea de hacer cosas de fútbol, un chico me pidió hacer una del Oviedo y me gustó. Con otros equipos me da pereza. Me encanta Melendi y el Oviedo tiene muchas similitudes con Osasuna, del que soy. Me senté con la guitarra, me gustó y lo subí. Lo que no esperaba era esta respuesta". Hoy su canción es un himno coreado a pleno pulmón por una afición de Primera que ha llevado a su equipo a lo más alto.