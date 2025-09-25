Joaquín Alonso / Mara Villamuza / Amor Domínguez

El FC Barcelona desata la locura a su llegada al aeropuerto de Asturias

El regreso del Oviedo a Primera División sigue atrayendo a los grandes de la Liga al Tartiere. Tras el estreno ante el Madrid el pasado mes de agosto, esta noche (21.30 horas) será el Barcelona el que visite el feudo azul. Veinticuatro años después de aquel último curso en la élite, la afición carbayona vuelve a vivir un choque histórico con uno de los colosos del campeonato, en un ambiente que se espera multitudinario. El club azulgrana tiene cerrado al detalle su plan de viaje a Asturias para medirse al conjunto ovetense.