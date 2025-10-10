Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo

"Nunca es fácil cesar a un entrenador y menos en esta ocasión, pero estoy convencido de que es la decisión correcta". Son las palabras con las que Luis Carrión comenzó su presentación oficial como nuevo entrenador del Real Oviedo después de que el conjunto carbayón cesase ayer a Veljko Paunovic, técnico que logró el ascenso a Primera División tras veinticuatro años. De las palabras del catalán se extraen varias cosas. La primera, que se equivoca en su manera de expresarse. Sería maquiavélico pensar que cree acertado el despido de un compañero, por muchas ganas que tuviese de ocupar su puesto. Lo que se entiende quiere decir es que él es el adecuado para suplir la baja del serbio. Por otro lado, deja claro que la decisión por parte del conjunto azul no fue sencilla: despedir a un entrenador que te mantiene fuera del descenso tras arrancar una Primera ante los grandes y que hace unos meses te devuelve a la élite no debe ser fácil. Sin embargo, es de reconocer, para bien o para mal, que el Oviedo le ha echado valor a la hora de adoptar una medida tan drástica y especialmente polémica. Muy polémica.