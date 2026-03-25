Real Oviedo

El Real Oviedo, recibido por el Papa con motivo de su centenario: así ha sido el regalo del club azul

Una expedición del Real Oviedo ha sido recibida por el Papa León XIV en el Vaticano, en uno de los actos centrales del club azul con motivo de las celebraciones de su Centenario. Con el presidente Martín Peláez a la cabeza, la expedición carbayona entregó al Papa varios obsequios representativos: la camiseta oficial del centenario, una réplica de la Santina y de la virgen de Guadalupe y un ejemplar del libro conmemorativo “100 años de barro & cielo”, que recoge el legado deportivo, histórico y sentimental del Real Oviedo. Más información