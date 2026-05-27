A.D. / Real Oviedo

Jesús Martínez rompe su silencio: "Me apena y me avergüenza la situación del Oviedo, hemos cometido muchos errores y el de Carrión fue uno de ellos"

Llevaba meses sin aparecer bajo el foco y el oviedismo necesitaba explicaciones. Jesús Martínez atendió a los medios desde México en una extensa intervención por video conferencia para desgranar todos los detalles de la situación del Real Oviedo. Del pasado más reciente, el presente y el futuro, a partir de la próxima temporada en Segunda. Más información