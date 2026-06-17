R. O.

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Calero, nuevo entrenador del Real Oviedo, desde Pachuca: "No quiero que nadie pueda dividirnos, seremos un equipo con garra"

El nuevo entrenador del Oviedo, Julián Calero, ha viajado a México para mantener varios encuentros de trabajo con el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y conocer de primera mano la visión y el proyecto del conglomerado mexicano para la entidad azul de cara a la temporada 2026/27. Una visita en la que el técnico madrileño no solo ha podido alinearse con los rectores azules sobre la hoja de ruta deportiva, sino también acelerar los movimientos de un mercado que el club tiene encarrilado en varios frentes. "Con qué cariño está hecho todo, con qué tacto. Todos los campos que hay para que los chicos puedan progresar. Han sido unos días muy provechosos, hemos intercambiado información y nos hemos acercado un poco más", dice Calero desde México. Más información