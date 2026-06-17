A.D. / Real Oviedo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Calero, nuevo entrenador del Real Oviedo, rechazó a un equipo de Primera para apostar por el azul: "En el fútbol se puede hablar mucho, el tema es hacer"

El nuevo entrenador del Real Oviedo, Julián Calero, ha viajado a México para mantener varios encuentros de trabajo con el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y conocer de primera mano la visión y el proyecto del conglomerado mexicano para la entidad azul de cara a la temporada 2026/27. Una visita en la que el técnico madrileño no solo se ha alineado con los rectores azules sobre la hoja de ruta deportiva, sino que también ha servido para acelerar los movimientos de un mercado que el club tiene encarrilado en varios frentes.

"Cuando he llegado a Pachuca me he llevado una sorpresa importante con la organización y con todo lo que significa el tema universitario para Jesús Martínez. Con qué cariño está hecho todo, con qué tacto. Todos los campos que hay para que los chicos puedan progresar. Han sido días muy provechosos, hemos intercambiado información y nos hemos conocido más", explicó Calero desde el país azteca.