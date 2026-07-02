Nacho Blanco

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El oviedismo alaba la retirada de Cazorla: "El hijo pródigo se nos va"

Tras el anuncio de esta mañana de la retirada futbolística de Santi Cazorla, la afición oviedista ya ha tenido que empezar a imaginar su vida sin el faro que ha guiado al equipo durante las últimas tres temporadas. El retorno canterano azul, que culminó con el ascenso a primera de 2025, siempre tendrá su sitio en cualquier corazón que tenga al escudo del Real Oviedo por bandera.