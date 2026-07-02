Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin
El oviedismo alaba la retirada de Cazorla: "El hijo pródigo se nos va"

El oviedismo alaba la retirada de Cazorla: "El hijo pródigo se nos va"

Nacho Blanco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El oviedismo alaba la retirada de Cazorla: "El hijo pródigo se nos va"

Nacho Blanco

RRSS WhatsAppCopiar URL

Tras el anuncio de esta mañana de la retirada futbolística de Santi Cazorla, la afición oviedista ya ha tenido que empezar a imaginar su vida sin el faro que ha guiado al equipo durante las últimas tres temporadas. El retorno canterano azul, que culminó con el ascenso a primera de 2025, siempre tendrá su sitio en cualquier corazón que tenga al escudo del Real Oviedo por bandera.

TEMAS

Tracking Pixel Contents