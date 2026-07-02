A.D.

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Santi Cazorla cuelga las botas: adiós a una leyenda del Real Oviedo y del fútbol español

Santi Cazorla se retira. El eterno capitán del Real Oviedo, símbolo del oviedismo, referente del fútbol español y una de las carreras más admiradas del panorama deportivo internacional, ha decidido colgar las botas y poner punto y final a su trayectoria como futbolista profesional. El internacional español, cuyo contrato con la entidad azul finalizó ayer, no continuará vinculado al club como jugador, cerrando así una etapa histórica y llena de emociones para el oviedismo y para toda Asturias. Más información