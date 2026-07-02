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Santi Cazorla se despide del oviedismo con un emotivo homenaje: “Hay historias que no se cierran y se quedan para siempre”

Toda historia tiene un final y la de Santi Cazorla fue este 2 de julio. El centrocampista llanerense anunció su retirada del Real Oviedo este mediodía en un emotivo vídeo en el que confirmó su salida tras tres temporadas en el club. “El final no es en cualquier sitio, estaba en mi casa, en el mismo lugar donde empezó la magia porque hay historias que no se cierran, que se quedan para siempre, como un ocho, como el infinito”, explicó el centrocampista. Más información