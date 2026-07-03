Real Oviedo

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Los nuevos fichajes del Oviedo muestran su ambición: “Va a ser un año bonito y juntos conseguiremos el objetivo”

Con la cuenta atrás activada para el inicio de la pretemporada, fijada para el próximo lunes 6 de julio en El Requexón, los cinco fichajes del Oviedo hasta el momento (Pablo Saénz, Jacobo, Youness, Aisar Ahmed y Samu Rodríguez) pasaron este mediodía el reconocimiento médico protocolario en la Clínica Asturias. Todos ellos, muy ilusionados, mostraron su deseo por comenzar a trabajar a las órdenes de Julián Calero y se mostraron ambiciosos con la temporada que está por venir. “Tenemos mucha ilusión de devolver al Oviedo a donde se merece”, aseguraron.