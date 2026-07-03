Javi Viso / Amor Domínguez

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Oviedo despierta con Cazorla en todos sus rincones: “Eres un mago dentro y fuera del campo”

Desde primera hora de la mañana, Oviedo se preparó para despedir a su mago. La capital del Principado amaneció con figuras de Santi Cazorla en el centro neurálgico de la ciudad y con un gran cartel para homenajear su gran trayectoria en el fútbol profesional. Numerosos aficionados azules y turistas sacaban su móvil del bolsillo para inmortalizar el momento y hacerse una foto junto a ellas. También un bolígrafo para firmar en el mural ubicado en la plaza de la Escandalera. Aunque el honor de ser el primero lo tuvo el pequeño Dani Taberna, de tan solo ocho años, quien le dedicó unas palabras a Santi. “Eres un mago dentro y fuera del campo”, escribió.