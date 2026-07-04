Real Oviedo

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Así son las nuevas camisetas del Real Oviedo: el club azul presenta las equipaciones de la nueva temporada

El Real Oviedo presentó este sábado en la Casa Rosa de Oviedo las tres nuevas equipaciones que el primer equipo, el Vetusta y el Real Oviedo Femenino lucirán durante la temporada 2026/27, la primera del club de regreso a Segunda División tras el descenso. La presentación se realizó a través de un vídeo con protagonismo de jugadores del filial y del equipo femenino, junto a algunos invitados especiales, y bajo el lema #LoRealPasaEnCasa. El diseño de las tres camisetas, tal y como adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA hace unos días, mantiene la sobriedad clásica en la primera equipación y apuesta por dos propuestas más rompedoras para la segunda y tercera camiseta. Más información