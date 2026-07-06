VIDEO: Javi Viso / FOTO: Luisma Murias

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El Oviedo 26-27 echa a andar con un Calero muy intenso: “Disfruto de entrenar, disfruto de cada día”

VIDEO: Javi Viso / FOTO: Luisma Murias

Superadas las diez de la mañana, y tras un breve paso por el gimnasio, los 27 futbolistas del Oviedo citados para arrancar la pretemporada saltaron al césped de El Requexón. Foto de equipo y a trabajar, porque si algo queda claro con Julián Calero a los mandos es que la intensidad no se va a negociar. El de Parla, que regresaba a la ciudad deportiva carbayona una década después, se mostró muy metido y enérgico desde el comienzo. “Disfruto de entrenar, disfruto de cada día”, les decía a los suyos en el primer ejercicio. Más información