Real Oviedo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Santi Cazorla se sincera tras su retirada del Real Oviedo: “Yo me veía para jugar, pero me han hecho ver que no tengo el rol que quiero tener”

Tan solo unos días después de causar un terremoto en el mundo del fútbol con su retirada, Santi Cazorla eligió despedirse en su casa, en el Carlos Tartiere, con una charla distendida con seis periodistas que cubrieron su carrera y su paso por el club. El Mago de Fonciello reflexionó sobre su salida, sus planes de futuro y valoró el momento actual de la institución carbayona. “Son días en los que estoy asimilando lo que me toca vivir ahora, sabía que algún día iba a llegar y tengo que afrontar lo que viene”. Más información