Real Oviedo

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El racinguista Aritz Aldasoro será el séptimo fichaje del Real Oviedo este mercado de verano

El Real Oviedo ha cerrado el fichaje de Aritz Aldasoro. Ambas partes han firmado ya el contrato, tal y como ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA, y el centrocampista de Beasain (Guipúzcoa), de 27 años, se convierte en el séptimo refuerzo azul para la próxima temporada en Segunda División, tras las incorporaciones ya confirmadas de Pablo Sáenz, Youness Lachhab, Jacobo González, Aisar Ahmed, Samu Rodríguez y Víctor Mingo. Un movimiento que responde a la voluntad del club de seguir apuntalando la medular, donde Julián Calero contará también con Youness.

Aldasoro llega a Oviedo con un recorrido hecho a base de ascensos, aunque en el último apenas gozó de participación. Formado en la cantera de la Real Sociedad, debutó en Tercera con el filial txuri-urdin en 2017 y fue subiendo peldaños hasta capitanear a la Real B el día de su estreno en Segunda División, en agosto de 2021 ante el Leganés. Un año después dio el salto al Racing de Santander de la mano de Mikel Martija, entonces director deportivo cántabro. Tuvo un papel secundario con Guillermo Fernández Romo en el banquillo, pero su rendimiento creció con la llegada de José Alberto López, que lo convirtió en pieza fija de la medular verdiblanca. Entre su etapa en el filial realista y el Racing acumula 143 partidos en Segunda División, un bagaje que hace apenas un año le valió una renovación hasta 2029, firmada con la convicción de que club y jugador habían crecido de la mano. Más información