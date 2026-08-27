Real Oviedo

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La fórmula de Calero para levantar la moral de los jugadores del Oviedo: “Les hemos hablado del Aston Villa...”

A pesar del saldo de 1 puntos de 6 en juego, Julián Calero mantiene inalterada su fe en el trabajo en El Requexón. El entrenador del Oviedo confía en que los suyos planes en el Belmonte, en el choque del sábado, las directrices trabajadas durante la semana y llegue la primera gran alegría del curso.

Cómo está el vestuario. “Llegamos justos con algunas recuperaciones. Veremos mañana. Entre algodones están Dani, Chris, Estanis, Aritz... Esperemos recuperar a la mayoría. Los golpes los puedes aguantar, otros están saliendo de proceso fibrilar. Es complicado saber quién llega”. Más información