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FOTO: Irma Collín

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El Real Oviedo, con Jesús Martínez a la cabeza, visita Covadonga: "Que la Santina nos siga ayudando"

Con Jesús Martínez a la cabeza de la representación oviedista, maravillado una vez más el mexicano con la postal, el Real Oviedo cumplió con una de sus tradiciones más arraigadas, la de la visita a la Santina. La jornada posterior al Día de Asturias fue aprovechada por el club azul para hacer la ofrenda floral en la Santa Cueva y hacer la foto oficial de la temporada delante de la Basílica.

Como sucede todos los años, Santiago Heras, párroco del club, fue el encargado de oficiar el sencillo acto en el que los capitanes, con Dani Calvo a la cabeza, protagonizaron la ofrenda a la Santina.