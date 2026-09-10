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El seleccionador Luis de la Fuente presume de asturianía en la presentación del choque internacional del Tartiere: "Estoy encantado de jugar aquí, mi abuela era asturiana, de Cuerres (Ribadesella)"

El seleccionador Luis de la Fuente presume de asturianía en la presentación del choque internacional del Tartiere: "Estoy encantado de jugar aquí, mi abuela era asturiana, de Cuerres (Ribadesella)"

Irma Collín

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El seleccionador Luis de la Fuente presume de asturianía en la presentación del choque internacional del Tartiere: "Estoy encantado de jugar aquí, mi abuela era asturiana, de Cuerres (Ribadesella)"

Irma Collín

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El Carlos Tartiere acogió esta mañana la presentación del choque que la selección española disputará el sábado 3 de octubre ante la República Checa, 20.45 horas, en el estadio municipal ovetense en la tercera jornada de la Nations League.

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ejerció de anfitrión de un acto en el que el Real Oviedo estuvo ampliamente representado, con Jesús Martínez, máximo accionista a la cabeza. “Te admiramos, te queremos y estás en tu casa”, le dijo el Alcalde a De la Fuente. Más información

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