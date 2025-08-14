Los ataques de lobo han empezado a formar parte de la rutina diaria del líder del sindicato Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA), el salense Fernando Marrón. En los últimos años lleva doce novillas muertas y otras tantas mordidas a manos del cánido en las inmediaciones de su ganadería de Poles, en Salas. Sin embargo, lo que no se imaginaba es que no es un único lobo el causante de los daños sino tres, tal y como acaba de certificar gracias a la colocación de una cámara en la finca donde pasta su ganado, muy cerca de las casas.

El último ataque se produjo a principios de mes y, ese mismo día, decidió colocar una cámara de fototrampeo para dar con el autor de los daños. "Tenía dudas de si podría ser el oso, no anda lejos de aquí y por el tipo de rasguños y golpes que presentaba la novilla no nos parecía que fuera del lobo. Así que la dejamos en la finca para ver qué pasaba", relata. La sorpresa llegó con el visionado de las imágenes, al comprobar que no era uno, sino tres lobos los que comían los restos del animal. "En el vídeo se ve que luego vienen una bandada de buitres, que, en un momento dado y ya de día, se marchan porque llega otro lobo", señala.