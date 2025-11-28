Christian García

De un muro gris a un colorido lienzo: la iniciativa de Virginia Postigo que da una nueva imagen al colegio de Cornellana

Llenar de color los alrededores para que la asistencia a clase sea más amena. Esa fue la idea que tuvo hace unos meses la artista salense Virginia Postigo tras ver el muro exterior del colegio de Cornellana, el cual dejaba ver un gris "muy poco apetecible para que el alumnado viniese a clase". Este jueves, y después de varias semanas avanzando con los trabajos, Postigo contó con la colaboración de unos ayudantes muy especiales: estudiantes de Primaria de la escuela, quienes pinceles en mano, echaron una mano a la artista para completar algunos detalles de la zona del muro que está por finalizar.