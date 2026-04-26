Ana M. Serrano / Amor Domínguez

A la caza del mejor y más especial queso en Salas: artesanía, tradición y sabor se dan cita en la trigésima quinta edición del certamen

La villa de Salas volvió a llenarse de vida, aromas intensos y sabor a tradición con la celebración del Certamen de Quesos Artesanos, que este año alcanza su trigésimo quinta edición. Durante el fin de semana el centro de la capital se convirtió en un punto de encuentro para productores, vecinos y visitantes llegados de distintos puntos del país. Más información