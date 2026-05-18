Paula Tamargo

La ganadería del joven Aarón García Martino

Aarón García Martino, de la ganadería Martino, del concejo de Salas, era hasta hace pocos días el dueño de la yegua que fue la estrella de la feria de San Isidro de Llanera. Allí cerró el trato para la venta del animal y su cría a un ganadero sevillano, que se lleva, según se destacó en el recinto llanerense, el mejor ejemplar de su tipo entre todos los presentes en el ferial.

El joven Aarón la trasladará al sur de España, su nuevo hogar, en concreto, a El Ronquillo. Pero antes la muestra a LA NUEVA ESPAÑA en una finca en las inmediaciones de Cornellana, junto a otros ejemplares de su propiedad, mientras también está pendiente de ir a Galicia "a ver unos potros un poco especiales de capa, a ver si me gustan".