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Una de las grandes orquestas gallegas amenizará este viernes la fiesta de San Juan en Cornellana, en Salas: "Se espera que venga mucha gente"

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La fiesta de San Juan en Cornellana, en Salas, se celebra por todo lo alto este viernes 19 de junio con la actuación de una de las grandes orquestas gallegas del panorama nacional, Costa Dorada. Una verbena en la que se esperan muchos asistentes, también de fuera del concejo, dispuestos a disfrutar de una noche de música, baile y fuego.

"Se espera que venga mucha gente, es la mejor orquesta del año en Cornellana", celebra Alejandro Fernández "Kubala", vocal de la Asociación Sociocultural y de Festejos de Cornellana. La jornada festiva comenzará a las 21.00 horas con la tradicional espicha de San Juan. Más información