Sara Arias

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"Misión Eclipse", los más pequeños de Salas aprenden cómo observar el evento astronómico y otros conceptos sobre el cosmos

"Es algo muy bonito, pero también puede ser peligroso, por eso es importante aprender cómo lo podemos ver porque si tienes un fallo te puedes quedar ciego", afirmó Deva Menéndez tras participar en el taller "Misión Eclipse" que acogió el Centro Cultural "Juan Velarde" de la villa de Salas. Allí se reunieron niños y niñas para aprender sobre el cosmos y adquirir formación de cara al 12 de agosto, cuando se producirá un eclipse solar total cuya franja de oscuridad pasará por encima de Asturias, siendo la región uno de los mejores emplazamientos para su observación en España.