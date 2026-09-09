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El grupo salense que salva la verbena del día grande de las fiestas de Ribadeo tras la espantada de Mägo de Oz

La prestigiosa banda madrileña "Mägo de Oz" iba a poner el broche de oro a las fiestas patronales de Ribadeo, villa lucense al otro lado de la ría del Eo. Sin embargo, las lluvias de este martes, 8 de septiembre, llevaron a la formación a cancelar su cita alegando que había "un río de agua" bajo el escenario y que en "esas condiciones" no podían actuar. Más información