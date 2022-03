Es una fruta que tal vez no se ama lo suficiente. Sin embargo, no es menos popular que las manzanas y las naranjas, las fresas y los plátanos. Hablamos del kiwi, la envidiable fruta verde que alegra las macedonias y otros platos de invierno. Puede que no lo prefiramos por su sabor ligeramente agrio cuando no está perfectamente maduro. Sin embargo, es precioso para nuestra salud y tiene un contenido de vitamina C mayor que el de las naranjas. La encontramos en los puestos de fruta de octubre a mayo y también en verano, pero procede de Nueva Zelanda.