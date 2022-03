Hoy en día, perder peso es un pensamiento fijo para muchas personas. Es muy fácil ganar peso debido a la gran cantidad de comida que se ingiere, a los malos hábitos y a un estilo de vida poco saludable. Perder peso, en cambio, es más difícil, y hay que intentar ser constante en esto.

Además de consultar a un nutricionista para intentar seguir la dieta más adecuada, no debemos olvidar hacer ejercicio para quemar más calorías y definir mejor el cuerpo. Los estudios sobre este tema no cesan, y un estudio reciente ha puesto de relieve que una vitamina en particular puede ayudar en este proceso de adelgazamiento.