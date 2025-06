"Te voy a contar por qué no adelgazas y cuál es la importancia de la regulación de la glucosa". Empieza explicando Blanca García-Orea, nutricionista en un vídeo en TikTok.

Según la experta, "al final, en el día a día comemos un montón de azúcares, ya sea azúcar añadido en productos o azúcar libre, ya sea de un zumo natural que haces tú mismo con tu propia fruta, o de un batido, o también de un exceso de bollitos sanos con fruta triturada. Al final todo eso desregula la glucosa", cuenta.

"El exceso de insulina en sangre hace que no perdamos peso, no nos deja quemar grasa. Luego, también hay un un antojo por dulce constante, quieres comer todo el rato carbohidratos para recuperar la energía, te encuentras mucho más cansado, más fatigado y al final puedes levantarte después de haber dormido un montón de horas por la noche pero sentir que no has descansado absolutamente nada", añade.

Además, también tiene mucha relación con la hipertensión, explica la experta.

Por otro lado, la nutricionista apunta a la glucosa como otro punto a tener en cuenta. "Un aumento de la tensión tiene que ver con un aumento o una desregulación de la glucosa. De hecho, es muy típico que una persona con cierta resistencia a la insulina haya notado alguna vez esto que os voy a contar ahora", explica.

"A lo mejor has desayunado un desayuno dulce, tipo un zumito de naranja con unas galletas o leche con cereales de desayuno y de repente te has ido a trabajar y a la hora y media te da un bajón. ¿Dices otra vez vuelvo a tener hambre? No lo entiendo. Tienes palpitaciones, sudores, necesidad de volver a comer para recuperar la energía porque te da bajón, debilidad".

Según la experta, esto se debe a que "al principio cuando tomas el azúcar te da un subidón, hay dopamina, tienes muchísima energía, te encuentras bien, incluso positivo, y de repente a la hora y media, cuando da el bajón, cuando pasa la hipoglucemia, claro, sientes todo lo contrao, debilidad, cansancio, hambre de nuevo. Necesitas comer para recuperar toda esa energía", indica.

"Entonces, si eres una persona que tiene necesidad de comer cada hora y media, 2 h, si sales de casa tienes que llevar siempre algo en el bolso para no marearte, para no encontrarte mal. Necesitas siempre comer para tener energía, para moverte, para hacer tu vida cotidiana. Realmente tienes que pararte y pensar qué está pasando con tu alimentación, porque muchas veces nos frustramos porque no perdemos peso", explica.

Y es que, "un exceso de insulina hace que no quememos grasa, que realmente a lo mejor estás comiendo poca proteína, poca grasa buena que te pueda saciar durante más tiempo y y bueno, al final regular esta glucosa", concluye.