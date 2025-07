Aparecen ronchas o ampollas en la piel de un bebé o un niño. Alarma asegurada. Cuando no preocupación. ¿Pero está siempre justificado el alarmismo? Pues la verdad es que no. Y, aunque la tendencia innata y lógica a proteger al bebé nos lleve a ella, lo primero es asesorarse médicamente para tratar de saber a qué nos enfrentamos. Lucía Galán, pediatra ampliamente conocida como "Lucía mi pediatra", ha querido avisar de una infección que no es ni sarampión ni varicela, pero produce lesiones en la piel. Estar informados y tener algunas nociones básicas es vital para saber distinguir y tomar decisiones correctas respecto a un niño.

Si bien, lo cierto es que en la actualidad se ha alertado de un incremento de los casos de sarampión. Las autoridades sanitarias y los pediatras llaman a la precaución y a la vacunación para proteger a los niños menores de cinco años, en los que el cuadro de esta enfermedad se puede agravar hasta consecuencias trágicas. Sin ir más lejos, la pediatra Mar López ha avisado e informado de este problema. Pero en esta ocasión, su colega, la doctora Lucía Galán, no se refiere al sarampión. Ni tampoco a otra infección ampliamente conocida y que causa lesiones en la piel, como es la varicela. La famosa pediatra, autora de exitosos libros y muy seguida en su labor divulgativa, ha explicado otro cuadro infeccioso que se puede dar en niños y que hay que distinguir, pues no debe generar gran alarma. Impétigo: ¿Qué es y cómo actuar? "El impétigo es una infección superficial de la piel, muy frecuente en la infancia, especialmente en verano y en zonas cálidas y húmedas. Es altamente contagiosa, pero suele ser leve y responde bien al tratamiento, aunque a veces reconozco que nos lleva semanas erradicarlo", explica de antemano la pediatra Lucía Galán. Es decir, se trata de un cuadro que no suele revestir gravedad, pero que a veces es algo costoso de solventar. Pero el origen de esta infección se da a través de una herida o lesiones cutáneas. "Está causada por bacterias (habitualmente Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus) que entran a través de pequeñas heridas, rozaduras, picaduras o eccemas. Típicamente, lo que parecía una picadura, a los pocos días se hace una lesión costrosa que no para de crecer", expresa la doctora Lucía Galán. Surge aquí una oportunidad de identificar que se trata de impétigo, si uno se percata de que la infección comienza a partir de una lesión anterior que empieza a crecer con costra. Y no acaba de curarse. Aún así, "Lucía mi pediatra" enumera otros síntomas para reconocer el impétigo: Comienza con pequeñas ampollas o granitos rojizos.

Se rompen y forman costras amarillentas, típicamente en cara y alrededor de la boca o nariz como veis en la foto

En su forma ampollosa, aparecen ampollas llenas de líquido que se rompen fácilmente. La respuesta al impétigo En primer lugar, y como es lógico en niños pequeños y ante la aparición de cualquier cuadro infeccioso, no hay que dudar en consultar al médico pediatra que se encarga de la salud del menor. Ponerse en manos de especialistas sanitarios siempre es la mejor manera de reaccionar a una enfermedad. Además, la pediatra Lucía Galán lanza varias recomendaciones de actuación ante un caso de impétigo: Evitar el contacto con otras personas hasta haber iniciado el tratamiento. A las 48 horas de iniciar el tratamiento ya no es contagioso, pero hay que completar la pauta de antibiótico completa.

Mantener las uñas cortas y limpias para evitar que se propague por otras zonas.

Lavar las lesiones con agua y jabón y secar bien y aplicar el tratamiento que os ha dado el pediatra o dermatólogo, que suele ser antibiótico tópico (crema) o a veces damos oral cuando hay lesiones múltiples y extensas. En cualquier caso, la médica asturiana hace un par de recordatorios respecto a esta enfermedad: No es peligroso, pero sin tratar puede propagarse rápidamente a otras zonas del cuerpo o a otras personas; muy frecuente verlo entre hermanos.

La buena higiene y el tratamiento precoz son clave para frenar el contagio. Son consejos de una de las divulgadoras pediátricas más importantes de España para evitar que un cuadro de impétigo, que casi nunca va a revestir gravedad, se convierta en un engorro por su alto nivel de contagio. La prevención y el conocimiento son siempre las dos armas más potentes para responder ante estos casos de infecciones que afectan a los niños.