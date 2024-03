El primer contacto que Maider López tuvo con el mundo artístico fue gracias a su hijo, hace nueve años, cuando el pequeño contaba con cinco años de edad. "Un día salí de casa y me lo encontré jugando con barro debajo del hórreo, aprovechando los restos que habían quedado de una obra que hicimos", recuerda. "En aquel momento, yo acababa de separarme y no estaba pasando por un buen momento, y esa actividad me pareció una buena idea para conectar más con el niño", añade. Así que hicieron las maletas y se fueron los dos a un curso a Astorga. "Descubrí algo que no solo me encantó, sino que tiene una cualidad sanadora y te ayuda a gestionar tus emociones y al autoconociento", detalla.