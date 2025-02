"Hermanos Peón" es la empresa de Siero que ha comprado el palacio de Aramil. Así se ha dado a conocer este sábado, con la visita que han realizado Ismael y José Ramón García Peón a la propiedad con el alcalde sierense, Ángel García, para confirmar que su objetivo es rehabilitarlo, aunque por el momento no se han definido los usos. Sí se tiene en mente que pueda acoger algún tipo de actividad que revitalice la zona, si bien es pronto para saber qué se hará, teniendo en cuenta además que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC), lo que supone una protección como patrimonio que condiciona las actuaciones para que se preserven todos sus valores.

La finca tiene una extensión total de 14 hectáreas y el palacio necesita actuaciones urgentes, que son las que se acometerán a corto plazo. Solo la rehabilitación inicial exterior tiene un coste de 1,5 millones de euros, avanzaron hoy los hermanos. "Vamos a ir rehabilitando lo más urgente", han indicado para añadir que aún no tienen previsto aún qué tipo de actividad acogerá. No obstante, si se tratase de algún negocio vinculado a la hostelería estarían dispuestos a ceder la gestión, pues ellos no pueden asumirla. Los hermanos tienen negocios del sector del automóvil y se han vinculado a proyectos inmobiliarios. Cuentan con actividad también fuera de España.

Tal y como adelantó este viernes LA NUEVA ESPAÑA de Siero, la compra de la operación se cerró de manera muy reciente. El Ayuntamiento de Siero llevaba tiempo intentando una operación que implicara la aparición de un empresario dispuesto a rehabilitar el lugar. También instó al Principado a finales de 2024 a que iniciase el procedimiento para obligar a los ya anteriores dueños a cumplir con su obligación legal de mantener el inmueble, con un gran estado de deterioro. Ahora, esa restauración parece garantizada de la mano de esta firma, "Hermanos Peón", empresarios con raíces familiares en Aramil.