Tras cuatro años de espera, la multinacional estadounidense Costco Wholesale conocerá en tres semanas si su proyecto para abrir una gran superficie en el polígono de Bobes (Siero) cumple con los requisitos para ser considerado por el Principado de "interés estratégico", lo que le permitiría agilizar los trámites y usar suelo industrial, algo que no permite la normativa para este tipo de hipermercados. El Gobierno autonómico dio ayer el acuse de recibo a la compañía, que presentó un documento de 286 páginas en el que desgrana los pormenores de su propuesta y las razones por las que entiende que su llegada a Asturias sería beneficiosa para la región. El texto eleva la inversión inicial, que iba a rondar los 40 millones, hasta situarla entre 45 y 50 millones (sin subvenciones o recursos públicos).