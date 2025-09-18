Luján Palacios

El plan de Costco para Siero, con 50 millones de inversión y 260 empleos, sale a información pública para su declaración como proyecto de interés estratégico

Todos los detalles del proyecto de Costco Wholesale Corporation para su gran centro del polígono de Bobes, en Siero. Es lo que puede verse a través de la documentación sobre la iniciativa que acaba de salir a información pública como parte del trámite para la declaración del plan como "Proyecto de interés estratégico", paso necesario para que se autorice y se haga realidad.