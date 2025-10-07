Siero limpia el cauce del río Noreña, en Anes

Lucía Rodríguez

Los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora del río Noreña, a la altura de la parroquia de Anes han dado comienzo este martes y se prolongarán durante, aproximadamente, una semana. Los trabajos se centran en evitar obstrucciones en el cauce que puedan reducir la capacidad de evacuación. Así, las labores que los operarios están llevando a cabo se basan en la retirada de árboles caídos y restos vegetales, así como aquellos que presenten riesgo de caída sobre el cauce.

