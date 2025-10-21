Lucía Rodríguez

Los alumnos de La Fresneda, en Siero, viajan en el tiempo

Cómo vivían los hombres en la prehistoria, cómo se construyeron las pirámides o cómo vestían los caballeros medievales. Todo esto y mucho más podrán conocer los cerca de 450 alumnos del colegio público La Fresneda (Siero) a través de su proyecto escolar anual, "Un paseo por la historia", que se desarrollará a lo largo de todo el curso e implica a toda la comunidad educativa. A través de actividades creativas y lúdicas, excursiones, charlas y talleres, aprenderán los hechos más representativos del pasado de la humanidad.