Lucía Rodríguez

Clases con ritmo: así entran los alumnos del IES La Fresneda

Los alumnos del IES La Fresneda entran cada día al centro al ritmo de la música que Juan García y Cristina F. Comins, profesores de matemáticas e inglés, respectivamente, eligen para ellos. El instituto ha sustituido el tradicional timbre por temas musicales, enmarcados en los géneros pop y rock, sobre todo, inglés. Además de durante la entrada, salida y los recreos, los docentes han incluido también un hilo musical, de manera que durante todas las clases suenan temas instrumentales a bajo volumen que favorecen su relajación y concentración. Más información