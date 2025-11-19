Luján Palacios

La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera

La figura de la Pitufina gigante de la Pola ya ha llegado a su destino. Los operarios la han descargado pasadas las diez y media de la mañana en la zona del acceso a la capital sierense de la Autovía Minera. Aún no ha sido descubierta, pues no se le han retirado los elementos de protección con los que ha hecho el trayecto. Más información