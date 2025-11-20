Lucía Rodríguez

Los alumnos del colegio Xentiquina de Lieres trasladan sus peticiones al alcalde

El colegio Xentiquina de Lieres, en Siero, celebró este jueves su Parlamento infantil, enmarcado dentro de las celebraciones del Día de los Derechos de la Infancia. La sesión contó con la presencia del alcalde, Ángel García, a quien dieciséis representantes de los alumnos trasladaron todas sus peticiones. Mejorar las zonas de La Viesquina y el parque de La Pedrera, además de solucionar algunos de los problemas que tiene el centro, centraron la mayoría de sus solicitudes.