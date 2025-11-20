Lucía Rodríguez

Lacera se consolida en Siero

Fundada en 1961 por Juan de la Cera y Marisa Santiago, Grupo Lacera ha crecido hasta convertirse en el tercer empleador privado de Asturias, con más de 6.000 profesionales, de los que 2.500 pertenecen a Asturias, en servicios de limpieza, mantenimiento integral, jardinería, sanidad ambiental y otros sectores, y presencia en todo el territorio nacional. La empresa se consolida en Siero, donde se ubica su centro logístico, concretamente en el polígono industrial Promogranda, donde este jueves han celebrado su II Feria de la Innovación.