Lucía Rodríguez

Gestión de emociones contra la violencia: el instituto de La Fresneda acoge un taller para concienciar a los jóvenes sobre la violencia de género

El Instituto de La Fresneda acogió este martes un taller sobre gestión emocional, enmarcado dentro de las actividades del centro para conmemorar el Día de la Violencia contra las Mujeres. La sesión, impartida a alumnos de primero de Secundaria por Javier Vicario, de la empresa "Territorio emocional", mostró a los asistentes cómo las emociones pueden influirnos como sociedad y qué se puede hacer para evitar actos violentos. La programación se completará con una lectura teatralizada de episodios sobre violencia de género este viernes y una charla de María Rodríguez, sexóloga y coordinadora del proyecto Rizoma, el próximo 3 de diciembre. Más información