Lucía Rodríguez

Buenos tratos en el Instituto Juan de Villanueva de Pola de Siero: un centenar de alumnos participan en un taller sobre relaciones afectivas

Alrededor de 130 alumnos de tercero de Secundaria del Instituto Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero asistieron este jueves al taller "Nos gusta el amor del bueno", impartido por María Rodríguez. A partir de las propias experiencias del alumnado en sus relaciones afectivas, la sexóloga les dio consejos para detectar señales de alarma en esas relaciones, además de mostrarles como gestionar sus emociones. Más información