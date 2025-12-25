Lucía Rodríguez

Montse Tomé, día de Nochebuena con los niños del Atlético de Lugones

Los más de medio centenar de niños que estos días disfrutan del campus de tecnificación que organiza el Club Atlético de Lugones en Siero recibieron la mañana de Nochebuena una visita muy especial. Montse Tomé compartió un rato con ellos y contestó a las preguntas que pequeños y entrenadores quisieron hacerle. Además, les contó detalles sobre su trayectoria deportiva y les transmitió que valores como la humildad, el respeto, el esfuerzo y el trabajo en equipo son fundamentales.