Lucía Rodríguez

Atletismo en estado puro en Lugones

Christian Mesa Gutiérrez, del Club Triatlón Lugones, e Irene Rivero, del Club de Atletismo Ciudad de Lugones, se alzaron con la victoria de la carrera de fin de año de Lugones, en Siero. Ginés Martínez, también del Club Triatlón Lugones, Guillermo Amilcar, del Club Soliss Udat Talavera, Nisrine El Fadali, también del Club de Atletismo Ciudad de Lugones, y Marta Fernández, completaron el podio en las categorías masculina y femenina. La prueba, organizada por segunda vez por el Club de Atletismo Ciudad de Lugones en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, contó con 560 participantes. Del total de corredores, 170 pertenecían a las categorías inferiores. Más información